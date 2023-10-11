خبير مناخ يحذر من اختفاء المدن الساحلية وغرق أوروبا نتيجة التغيرات المناخية|فيديو

قال الدكتور علي قطب خبير مناخ أن هناك أسباب تجعلنا نقول أنه من الوارد اختفاء مدينتي الإسكندرية ودمياط منها ارتفاع منسوب المياه في البحر، وتآكل الشواطئ فضلا عن ذوبان جبال الجليد في القطب الشمالي و الجنوبي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

أرتفاع منسوب مياه البحار نتيجة التغير المناخي

وأضاف قطب في لقاء مع برنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc أن التغيرات المناخية وعنف الظواهر الجوية يمكن أن يتسبب في اختفاء جزء من المدن الساحلية وقد تغرق أوروبا بالكامل.

وشدد على ضرورة ان تتكيف وزارة الزراعة مع التغير المناخي في إنتاجية جديدة للزراعات والمحاصيل ويمكن أن تؤثر وتغير في إنتاجية المحاصيل وتضر بها .

وأكد أن الدلتا معرضة لخطر أرتفاع منسوب مياه البحار نتيجة التغير المناخي ولكن على مدى طويل وهو في الأساس مرتبط بالتغيرات المناخية.