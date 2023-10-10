درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على القاهرة والمحافظات.. تفاصيل

قدّمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10أكتوبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء



العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 21

الإسكندرية 27 - 22

الإسماعيلية 31 - 20

الغردقة 35 -25

أسوان 39 - 25

سوهاج 35 - 21

المنيا 32 - 20