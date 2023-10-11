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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعات ميدانية لمحطات تحلية المياه بقرى سيناء

رئيس شركة المياه
رئيس شركة المياه يتفقد محطات التحلية

 

تفقد  اللواء أ ح مهندس خالد مصطفي عزيز رئيس مجلس الإدارة شركة المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء  و العضو المنتدب،  محطات تحلية وروافع مدينتي العريش والشيخ زويد ( الخروبة - قبر عمير - الشلاق - الوحشي - العكور - الظهير - ابو طويله - الكوثر ) بشمال سيناء ،   وذلك  للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية .

 

امدادات المياه:

 

كما قام  اللواء عزيز بمتابعة حسن سير و انتظام العمل ،بمحطات التحلية بهذه القرى، وذلك لتدعيم إمدادات المياه عبر الخطوط الناقلة لتوفير المياه اللازمة للمواطنين، وتربية احتياجاتهم.
 

وأكد اللواء  عزيز،  أن هذه الزيارة تهدف لرفع الروح المعنوية للعاملين بالمنطقة،والاستجابة لشكاوى واحتياجات للمواطنين من مياه الشرب..

حيث استمع خلال جولته إلى المواطنين من أهالي القرى بشأن حاجتهم للمياه  ووعد بتوفير المياه عن طريق السيارات،  وقت إجراء  إلى أعمال الصيانة في بعض محطات التحلية.

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