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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: اسمع إحساسك

العقرب
العقرب

برج العقرب – (23 أكتوبر – 21 نوفمبر) يتميز الأشخاص المولودون خلال هذا البرج بمجموعه من الصفات أبرزها الذكاء الشديد والطموح وحب التملك

نعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاربعاء 11 اكتوبر 2023

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برج العقرب وحظك اليوم الاربعاء 11 اكتوبر 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، إطلاق العنان للعقرب في الداخل
تصطف الكواكب لإشعال طاقة برج العقرب الداخلية لديك واحتضن شدتك ودع حدسك يرشدك لقرارت مهمة مهنيا وعاطفيا

برج العقرب على الصعيد العاطفي


اليوم طاقتك مغناطيسية حيث تجذب الآخرين نحوك مثل العث في اللهب استخدم هذا لصالحك وكن منفتحًا على الاتصالات الجديدة وقد تستفيد العلاقات الحالية أيضًا من عمقك العاطفي المكثف، مما يسمح بعلاقة حميمة واتصال أعمق.

توقعات برج العقرب مهنيا

إن شدتك وإصرارك في أعلى مستوياتهما على الإطلاق، مما يجعلك قوة لا يمكن إيقافها في مكان العمل.

لا تخف من التحدث وتحمل المسؤولية، لأن أفكارك قد تؤدي إلى نجاح كبير وثق بغرائزك ولا تخجل من التحديات.

توقعات برج العقرب صحيا

قد يظهر عمقك العاطفي المتزايد في أعراض جسدية اليوم، لذا تأكد من إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية والاسترخاء

. ركز على إيجاد منافذ صحية للتوتر وحاول ألا تبالغ في الرذائل و إعطاء الأولوية للصحة العقلية من خلال الانخراط في التفكير الذاتي والعلاج إذا لزم الأمر.

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