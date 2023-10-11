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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بشرى للمُربين.. لقاح جديد لعلاج الحساسية من وبر القطط |تفاصيل

حقن بجرعات متزايدة
حقن بجرعات متزايدة .. بشرى لمحبي القطط

 بدأت شركة الأدوية الفرنسية الكندية "أنغاني" القيام بأول تجربة سريرية تهدف إلى القيام باختبار لقاح على البشر للقيام بعلاج الحساسية من وبر القطط. 

 

يأتي ذلك كبُشرى سارة لمحبي القطط وهي ابتكار علاج جديد للحساسية وعبارة عن حقن تؤخذ بجرعات متزايدة وهي من مستخلصات مسببات الحساسية وتساعد على التخلص من التحسس، وهي عملية طويلة ولا تتمتع دائماً بالفاعلية.

 

ويقوم مشروع اللقاح والمسمى أنج-101 على القيام بإنتاج جسيم حيوي يحاكي شكل الفيروس وحجمه ويكون سطحه مغطى بآلاف النسخ من تلك المادة الرئيسية والتي تعد من مسببات الحساسية تجاه القطط، وهو بروتين فيل دي1 .


وقال أحدى مؤسسي شركة "أنغاني" لويك فاي في تصريحاته لوكالة "فرانس برس" إن هذا العلاج والذي سبق اختباره على الحيوانات، قد أدى إلى إنتاج الأجسام المضادة والتي تعد قادرة على محاولة منع رد الفعل التحسسي.

وقد يتمثل العلاج الحالي للحساسية في مجموعة من الحقن وذلك بجرعات متزايدة وذلك  من مستخلصات مسببات الحساسية في ما يسمى "إزالة التحسس" عن طريق استخدَام مضادات الهيستامين وذلك لمحاولة لتخفيف الأعراض المرتبطة بالحساسية.

 

محبي القطط جرعات متزايدة شركة الأدوية مسببات الحساسية

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