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رئيس التحرير
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سكرتير عام الغد: تصريحات الرئيس تؤكد أن مصر لن تفرط في أى شبر من أرضها

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد

قال إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد أن تصريحات الرئيس السيسي خلال حضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بشأن أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف يؤكد أن الأمن القومى المصرى خط أحمر وأن مصر لن تقبل بالمساس به.

وأكد إسماعيل فى بيان صحفى له أن تصريحات الرئيس السيسى بشأن أن مصر تتابع بإهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة، محذرا من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى تعتبر أكبر رد على تصريحات المتحدث الإسرائيلى بإعادة توطين فلسطينيى غزة فى سيناء ، كما أنه إشارة واضحة من القيادة السياسية فى مصر بعدم إعادة مؤامرة الإخوان فى عام ٢٠١٣

وأشار سكرتير عام حزب الغد إلى أن مؤامرة الإخوان فى عام ٢٠١٣ تمثلت فى التخطيط لتمليك أراضي سيناء لغير المصريين وقد بدأ ذلك من خلال توجيه الرئيس المعزول محمد مرسى بمنح الجنسية لقائمة من الأشخاص الأجانب، مؤكدا أن هذا هو المخطط التآمري الذي رفضه الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع فى هذه الفترة وقال أنه لن يسمح بذلك.

وأوضح أن تصريحات الرئيس السيسى تؤكد أن مصر لن تفرط فى أى شبر من أرضها مهما حدث ، كما أنها ستظل تدافع عن كل ذرة تراب من أراضيها التى ارتوت بدماء أبناءها من الشهداء الذين حرروا أرضها فى حرب أكتوبر عام ١٩٧٣.

إسماعيل محمد إسماعيل سكرتير عام حزب الغد الرئيس السيسي أمن مصر القومى تصفية القضية الفلسطينية

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