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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الغذائية" تشكل غرفة عمليات لمتابعة قواعدها العمالية حتى انتهاء الانتخابات

صدى البلد

اجتمع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بكامل تشكيلة برئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ  ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وذلك لبحث الاليات الخاصة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث سبق وقامت النقابة العامة بإعلان موقفها الداعم والمؤيد للرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقامت بتدشين مبادرة "كمل المسيرة" وذلك لدعم الرئيس عبر القواعد العمالية المنتشرة بطول جمهورية مصر العربية علي مستوي 120 شركة ومصنع تابعين للنقابة العامة ؛ يمثلون اكثر من 150 الف عامل تابعين للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية.

     

 

وقال النائب خالد عيش ، في تصريحات صحفية : تطرقنا خلال الاجتماع الي عدد من الاليات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة استكمالاً لسلسلة الانجازات التي قام بها علي مدار السنوات الماضية، ومن بين الاليات تشكيل "غرفة عمليات" بالنقابة العامة برئاسة عبدالرؤوف سرور النائب الاول لرئيس النقابة العامة، وتتولي الغرفة مسؤولية التواصل مع كافة القواعد النقابية علي مستوي الجمهورية لمتابعة أكثر من 150 الف عامل من عمال الصناعات الغذائية خلال فترة الانتخابات، وكذلك تنظيم المؤتمرات الخاصة بالنقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية علي مستوي الجمهورية. 


تدشين مبادرة "كمل المسيرة" واشراك جميع العاملين بالصناعات الغذائية داخل تلك المبادرة لتعريف العامل بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحشد العمال خاصة الشباب، خاصة وأن مصر وخلال الفترة الاخيرة تتعرض لحرب شائعات ومحاولات مستمرة لضرب الامن والاستقرار الذي نعيشه بعد ثورة 30 يونيو ومنذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتى الان، مشيرًا الي اعتماد النقابة علي الشباب والمرأة. 


واضاف، النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بصدد اطلاق حملة شعبية عمالية لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة، وهذه الحملة سوف يكون مركزها القاهرة وقواعدها في محافظات مصر من الاسكندرية حتي اسوان، وذلك من خلال اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة وسوف يتم التنسيق معهم لدعم الرئيس في انتخابات رئاسة الجمهورية.

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