مشاجرة على أرض زراعية تنتهى بوفاة شخصين بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفيان.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع "مصاب بطلق نارى وتوفـى متأثراً بإصابته" ، ونجله) ، طرف ثان: (مزارع "مصاب بطلق نارى وتوفـى متأثراً بإصابته" ، وعمه) وذلك على إثر خلافات بينهما حول قطعة أرض زراعية ، حيث تبادل خلالها الطرفان إطلاق أعيرة نارية من سلاحين كانا بحوزتهما مما أدى لحدوث إصابة المتوفيان.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما ( 2 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.