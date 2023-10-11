بسبب نزاع فني.. حجب أغاني العندليب عبد الحليم حافظ من «يوتيوب»

عرضت قناة “العربية مصر”، تقرير فيديو بعنوان: "منها "قارئة الفنجان".. نزاع فني جديد يتسبب في حجب أغاني العندليب من على يوتيوب".



وجاء في التقرير أن هناك حجبا لـ أغاني الراحل العندليب عبد الحليم حافظ، من على “يوتيوب”، وأن هناك نزاعا فنيا جديدا نشب بين شركة صوت الفن، وأمين الموجي، الابن الأكبر للملحن محمد الموجي.



وأوضحت القناة أنه بعد مطالبة نجل الملحن بحقوق بعض أغاني الراحل عبد الحليم حافظ، حجب بعضها على “يوتيوب”.

حسين مصطفى، الحارس القضائي لـ"صوت الفن"، قال في بيان إن الراحل محمد الموجي، سبق وتنازل عن حقوق الاستغلال المالي لألحانه.



