هيغني زي محمد رمضان.. غضب أسرة عبد الحليم حافظ بسبب هذه التصريحات

أعرب محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، عن استيائه وغضبه الشديد من الفنان شريف خير الله، بعد تصريحاته المشينة حسب وصفه عن العندليب الأسمر، إذ صرح أن عبد الحليم حافظ إذا كان موجود في الوقت الحالي، كان سيغني بنفس طريقة محمد رمضان، وسط حالة من الغضب بين أسرة العندليب الراحل بعد هذا التصريح.

أسرة عبد الحليم حافظ تهاجم شريف خير الله

وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه مستاء جدا من تلك التصريحات عن نجم كبير مثل الراحل عبد الحليم حافظ، قائلا إن العندليب الأسمر فنان له ذوقه، وكان له طريقته ومنهجه في الحياة وفي الغناء التي سار عليها، وله شخصية فريدة من نوعها، ومن غير اللائق أن يتم مقارنته بمحمد رمضان، أو أنه سيغني مثله.

وتابع ابن شقيق عبد الحليم حافظ، أن الفنان محمد رمضان فنان جميل ويحبه كثيرًا، وسبق وأهدى له "جرافتات" الخاصة بعبد الحليم حافظ بعد مسلسله "ابن حلال" وتألقه في دور "حبيشة" بطل المسلسل، "أنا شايف في محمد رمضان فنان جميل جدا، ولكن مش بحب أن يتم مقارنته بعبد الحليم، حتى رمضان نفسه مش هيقبل بالمقارنة دي، ولا هيقول أن عبد الحليم يعمل كده".

وأردف، أن الفنان شريف خير الله من الممكن أن يكون قد خانه التعبير في المقارنة بين عبد الحليم حافظ ومحمد رمضان، خاصة أن طريقة تعامل محمد رمضان مختلفة كثيرًا عن العندليب، موضحا أن الفنان عبد الحليم حافظ كان له ذوق خاص في التعامل في الأغاني.

وشدد على أنه من محبي الفنان محمد رمضان، ويحب طريقة تمثيله كثيرًا، ألا أنه يرفض أي مقارنة بينه وبين العندليب الأسمر، مؤكدا أن الفنان شريف خير الله خانه التعبير كثيرًا في التشبيه، خاصة أن محمد رمضان بسمات وطرق مختلفة عن العندليب الذي كان يغني بطريقة رومانسية مميزة وفريدة في نوعها.