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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني يكشف صلة العندليب بـ عادل إمام.. وسبب رفضه العيال كبرت

عبد الحليم حافظ و
عبد الحليم حافظ و عادل إمام

أكد أشرف غريب، الناقد الفني أن عادل إمام كانت لديه قدرة فائقة على إدارة موهبته و هذا تعلمه من العندليب "عبد الحليم حافظ".

 

وأوضح "غريب"، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"،  أن العندليب كان يقوم بحضور مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" وقت عرض عادل إمام بها، و كان يقوم بحضورها بشكل يومي تقريبا ثم يصطحب الزعيم معه و يتمشوا بشوارع وسط البلد و على الكورنيش.

 

ولفت: "عادل شرب عبد الحليم بأخر سنتين من عمره من وقت المسلسل الإذاعي أرجوك لا تفهمني بسرعة"، حيث كان دائما يذهب إلى بيت عبد الحليم و يقوم بالسهر معه حتى الفجر.

سبب رفضه لـ العيال كبرت

وأضاف، أن المؤلف سمير خفاجي بعد نجاح مسرحية مدرسة المشاغبين فكر في القيام بمسرحية "العيال كبرت"، و طلب من عادل إمام أن يشارك بها و لكنه رفض قائلا له: "ديه مرحلة البطولة الأولى و البطولة الجماعية انتهت بالنسبة لي و هاخد قراري أني أشيل مسرحية لوحدي"، و بالفعل وافق "خفاجي" على ذلك و بدأ بمسرحية "شاهد ماشفش حاجة" 
 

أشرف غريب عادل إمام عبد الحليم حافظ شاهد ماشفش حاجة الزعيم أرجوك لا تفهمني بسرعة سمير خفاجى مسرحية مدرسة المشاغبين العيال كبرت

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