سوما عن الذكاء الاصطناعي.. عيب نلاقى العندليب يغني مخاصماك

أعربت المطربة سوما عن انزعاجها الشديد بسبب برامج الـ Ai والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه لابد أن يتم استخدامه بشكل إيجابي وغير مسيء للفنانين.



وأضافت سوما خلال ندوتها بصدي البلد أنها انصدمت عندما سمعت العندليب عبد الحليم حافظ يغني أغنية مخاصماك لنوال وهو أمر غير مقبول قائلة: “هؤلاء المطربون هم الأساتذة ولم يستطع أحد للوصول إلى ما وصلوا إليه فلابد أن يتم التعامل مع هذه التقنية الحديثة بشكل لم يسىء لهؤلاء العمالقة”.

فترة غياب سوما

وتحدثت سوما خلال الندوة عن فترة مرضها ومعانتها لأكثر من 9 سنوات، مؤكدة أنها أصيبت بخلل فى الغدة النكافية داخل المخ وهو ما عرض جميع أجهزتها داخل الجسم للتلف. وأضافت سوما أنها دخلت العناية المركزة ومكثت فيها لمدة طويلة، خاصة وأن هذا المرض مدرج تحت مسمي الأمراض المستعصية ومن الصعب الشفاء منه.

وتابعت سوما أن هذا المرض تسبب في زيادة وزنها بشكل ملحوظ حتى وصل إلى 140 كيلو جرام، وكانت دائما ما تجلس على كرسي متحرك.

صدى البلد يحتفل بعودة سوما للغناء

وحلت المطربة سوما، اليوم ضيفة على صدى البلد للاحتفال بشفائها وعودتها مجددا إلى الغناء بمجموعة أغان مختلفة.

وحرصت إدارة موقع صدى البلد الإخباري على تكريم سوما، على ما قدمته خلال مسيرتها الفنية ونجاح معظم أغانيها وتصدرها التريند حتى الآن. وتحدثت سوما خلال الندوة عن تفاصيل أزمتها الصحية وكيف تخطتها والدروس التي استفادتها من رحلة علاجها.

كما وجهت سوما الشكر من خلال صدى البلد إلى أسرتها التي وقفت بجانبها وزوجها الموسيقار مصطفى حلمي والمنتج نصر محروس على ما قدموه لها أثناء فترة مرضها. وأيضا تحدثت سوما خلال الندوة عن خطتها الفنية القادمة والأغاني التي تقدمها خلال الفترة القادمة مع عزيز الشافعي ومصطفى شوقي.