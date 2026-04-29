قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر بوابة مصر الرقمية.. خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2026
الإسماعيلي يطلب رسميا إلغاء الهبوط لموسم آخر
مجلس الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو
الطاقة الذرية: معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مجمع أصفهان النووي
إخلاء سبيل الراقصة حورية وصديقتها بكفالة 20 ألف جنيه في التعدي على أطباء مستشفى زايد
تفاصيل ديو غنائي يجمع شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان.. خاص
مطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج المدرسية الصعبة قبل العام الدراسي الجديد
موعد نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
البيت الأبيض: ترامب لن يبرم أي اتفاق إلا بعد وضع الأمن القومي الأمريكي في المقام الأول
وزير الدفاع الأمريكي يخضع لاستجواب بالكونجرس لأول مرة منذ بدء حرب إيران
حالتهما خطيرة.. حادث طعن يستهدف اثنين من اليهود الحريديم بلندن.. وستارمر يصفه بالمقلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر مركز إقليمي للابتكار.. ملفات على طاولة اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا تنسيقيا بشأن الاجتماع المُقبل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا تنسيقيا بشأن الاجتماع المُقبل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
محمود مطاوع

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا  اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، لمناقشة الموضوعات الرئيسية المُقرر عرضها على الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

 بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسؤولي الوزارات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أنه يُولي أهمية كبيرة لملف ريادة الأعمال، نظرًا لما يمثله من دور محوري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل لمئات الشباب.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الوزراء السابقين الذين عملوا على هذا الملف حققوا إنجازات مهمة، مشيرًا إلى أنه سيتم البناء على ما تم إنجازه ومواصلة تطوير قطاع ريادة الأعمال، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية تسعة وزراء.

وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستكون مسئولة عن متابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه في هذا الملف، وذلك تحت إشرافه، على أن يُعرض ما يتم التوصل إليه داخل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال مباشرة على مجلس الوزراء لإقراره.

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقرار رئيس مجلس الوزراء بتولي الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، رئاسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرعاية المباشرة من قِبل رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لهذا الملف تمنحه دفعة قوية، وتسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ودفع وتيرة العمل في هذا القطاع المهم.

وأوضح الوزير أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية عقب إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة"، وذلك بهدف الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى تنفيذ برنامج متكامل، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق من جهود سابقة بذلتها مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، ومن بينها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال. 


وشدد أحمد رستم، على أهمية تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال، بما يضمن اتساق السياسات والبرامج والمبادرات.

وأوضح أن ذلك يهدف إلى التوافق على إطار تنفيذي ومؤسسي موحد يضمن تشجيع وتحفيز رواد الأعمال، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإدماج رواد الأعمال والمستثمرين في عملية صنع القرار.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية إعداد برنامج تنفيذي متكامل لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، ورفع معدلات نمو الشركات الناشئة وتنمية قدراتها، إلى جانب تحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية ودعم التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه المستهدفات تأتي متسقة تمامًا مع أهداف وتوجهات "رؤية مصر 2030".

نائب رئيس الوزراء ريادة الأعمال حسين عيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

عصام الحضري

«لا يستحق الانضمام للمنتخب» .. «الحضري» ينتقد نجم الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

ترشيحاتنا

جثة

مصرع طفل أثناء لهوه بطيارة ورقية بجوار محول كهرباء فى طوخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يعلن نتائج التقييم الشهري للوحدات المحلية لشهر أبريل| صور

مسابقة جامعية

انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مسابقة الروبوتات بهندسة المنصورة

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع حصاد وتوريد القمح ومشروع تسمين الماشيه بقرية حنا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية| شاهد

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد