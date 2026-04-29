مصرع طفل أثناء لهوه بطيارة ورقية بجوار محول كهرباء فى طوخ

شهدت قرية الحسانية دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، مصرع طفل بسبب نشوب حريق بمحول كهرباء، أثناء لهوه بطيارة ورقية بجوار المحول، وجرى السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية بالقليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمحول جهد متوسط بقرية الحسانية دائرة مركز شرطة طوخ، ومصرع طفل.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وجرى الدفع بسيارة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين انه أثناء قيام الطفل باللهو بطيارة ورقية بجوار المحول اشتبكت الطائرة الورقية به وحدث حريق به، ما تسبب في وفاة الطفل "كامل م ك"، 11 سنة، بالمرحلة الابتدائية.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قها التخصصي، بواسطة سيارة إسعاف من هيئة إسعاف القليوبية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.