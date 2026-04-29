محادثات هامة من الفيفا للأندية لإلزامهم بإشراك لاعب شاب

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، محادثات حول إلزام جميع الفرق المحترفة بإشراك لاعب شاب محلي واحد على الأقل في جميع المباريات.

ووافق مجلس الفيفا، على محاولة وضع خطة رسمية في غضون عام بعد التشاور العالمي مع الجهات المعنية.

وأوضح أن الهدف هو زيادة فرص اللعب للاعبين الشباب الذين ترعاهم الأندية التي تعتمد عادةً على اللاعبين المحترفين والمستوردين.

وأعلن الفيفا أنه يسعى إلى فرض التزام تنظيمي يلزم فرق الأندية الكبرى بإشراك لاعب محلي واحد على الأقل من فئتي تحت 20 أو تحت 21 عامًا في جميع المباريات.

وسيكون هذا القانون أكثر صرامة من القواعد الحالية في المسابقات الوطنية والدولية للأندية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، والتي تشترط وجود حصة محددة من اللاعبين المحليين والمتدربين في الأندية في كل قائمة.

ولا تفرض هذه القواعد أي التزام على اختيار اللاعبين في التشكيلة الأساسية.

وتنص قواعد دوري أبطال أوروبا على ضرورة تخصيص ثمانية أماكن على الأقل للاعبين المحليين ضمن الحد الأقصى البالغ 25 لاعبًا في كل فريق.

ويُعرّف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، منظم دوري أبطال أوروبا، اللاعب الذي تم تدريبه محليًا بأنه اللاعب الذي رعاه النادي نفسه أو نادٍ آخر في نفس البلد لمدة ثلاثة مواسم كاملة على الأقل بين سن 15 و21 عامًا.