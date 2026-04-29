انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مسابقة الروبوتات بهندسة المنصورة

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من مسابقة الروبوتات "Plaza 2" بكلية الهندسة، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور شريف مسعود البدوي، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد حسن منصور، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمود محمد سعفان، وتنظيم فريق Starks MU.

وشهدت المسابقة انطلاق مرحلة المجموعات وسط أجواء حماسية اتسمت بروح التحدي والمنافسة بين الفرق المشاركة، في نسخة جديدة تعكس النجاح الذي حققته النسخة الأولى، وتؤكد تطور المسابقة لتصبح واحدة من أبرز الفعاليات الطلابية المتخصصة في مجالات الروبوتات والتقنيات الحديثة داخل الجامعة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 65 فريقًا طلابيًا يمثلون 20 جامعة مصرية، في تجربة تنافسية تجمع بين الإبداع الهندسي والابتكار التقني، وتوفر للطلاب فرصة لتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية وتعزيز قدرتهم على العمل الجماعي وحل المشكلات الهندسية بطرق مبتكرة.

وتضمنت المنافسات عددًا من التحديات التقنية التي تعتمد على تصميم الروبوتات وبرمجتها لتنفيذ مهام محددة داخل حلبة السباق، وفق معايير زمنية وفنية دقيقة، وهو ما يعكس المستوى المتقدم للمشروعات المشاركة هذا العام.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن دعم الابتكار في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي يمثل أحد المسارات الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة لتعزيز تنافسية طلابها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في دعم المبادرات الطلابية الجادة التي تربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يعزز جاهزية الطلاب لسوق العمل، ويرسخ مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية داعمة للابتكار وريادة الأعمال.

و أعرب الدكتور شريف مسعود البدوي، عن اعتزازه بالتطور الكبير الذي تشهده المسابقة في نسختها الثانية، مؤكدًا أن زيادة أعداد المشاركين واتساع نطاق الجامعات المشاركة يعكسان الثقة المتزايدة في المسابقة ودورها في خلق بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع.

وأوضح الدكتور محمود محمد سعفان أن المسابقة تستهدف تنمية مهارات الطلاب في مجالات الروبوتات والأنظمة الذكية والبرمجة والتصميم الهندسي، مشيرًا إلى أن منافسات هذا العام تشهد مستوى متميزًا من الأفكار والمشروعات التي تعكس قدرات الطلاب التقنية والإبداعية.

كما أبرزت المسابقة قدرة الطلاب على تنظيم فعاليات تقنية كبرى باحترافية، من خلال فريق Starks MU الذي تولى الإعداد والتنظيم بالتعاون مع إدارة الكلية، بما يعكس روح المبادرة والعمل الجماعي لدى الطلاب.

