قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر بوابة مصر الرقمية.. خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2026
الإسماعيلي يطلب رسميا إلغاء الهبوط لموسم آخر
مجلس الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو
الطاقة الذرية: معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مجمع أصفهان النووي
إخلاء سبيل الراقصة حورية وصديقتها بكفالة 20 ألف جنيه في التعدي على أطباء مستشفى زايد
تفاصيل ديو غنائي يجمع شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان.. خاص
مطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج المدرسية الصعبة قبل العام الدراسي الجديد
موعد نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
البيت الأبيض: ترامب لن يبرم أي اتفاق إلا بعد وضع الأمن القومي الأمريكي في المقام الأول
وزير الدفاع الأمريكي يخضع لاستجواب بالكونجرس لأول مرة منذ بدء حرب إيران
حالتهما خطيرة.. حادث طعن يستهدف اثنين من اليهود الحريديم بلندن.. وستارمر يصفه بالمقلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التحول الرقمي في قطاع الطاقة.. 75% يتجهون إلى الرقمنة خلال عامين.. ولكن بأي ثمن؟

تحول
تحول
أحمد عبد القوى

يشهد قطاع الطاقة تحولًا رقميًا متسارعًا يستهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين استدامة الخدمات، وسط توقعات بوصول نحو 75% من المؤسسات إلى الرقمنة الكاملة خلال عامين، مقارنة بنسبة محدودة لم تتجاوز 5% حاليًا.

ويأتي هذا التحول في ظل سعي المؤسسات إلى تحسين الأداء التشغيلي، وخفض التكاليف، وتعزيز مرونة الشبكات، عبر الاعتماد على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والصيانة التنبؤية، والتوائم الرقمية، والطائرات المسيّرة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج والتوزيع وتقليل الأعطال المفاجئة.

لكن هذا التوسع الرقمي يفرض تحديات متزايدة، إذ أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من نصف مؤسسات الطاقة تعرضت لهجمات سيبرانية تجاوزت خسائر بعضها مليون دولار للحادثة الواحدة، بما يشمل تعطّل العمليات التشغيلية وتأثر استقرار الإمدادات.

كما تواجه المؤسسات تحديًا آخر يتمثل في نقص الكفاءات البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني الصناعي، إلى جانب فجوة التنسيق بين فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق التشغيل الميداني، ما ينعكس على كفاءة الحماية وسرعة الاستجابة للمخاطر.

ويرى خبراء أن حماية البنية التحتية للطاقة لم تعد تقتصر على الأنظمة التقليدية، بل تتطلب حلولًا متخصصة للبيئات الصناعية، مع توحيد أنظمة المراقبة والتحكم، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة.

ويؤكد مختصون بكاسبريسكى العالمية  أن التحول الرقمي في قطاع الطاقة أصبح مسارًا حتميًا، لكن نجاحه يرتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين التطوير التكنولوجي وتأمين الشبكات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمة ورفع مستويات الموثوقية.

رقمى طاقة عالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

