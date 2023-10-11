موجز السوشيال| هاشتاج الجيش المصري جاهز وقادر يتصدر «إكس».. ومجدي عبد الغني ينفعل على الهواء دعما لفلسطين

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات
تصدر هاشتاج الجيش المصري قادر وجاهز، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية.
وأعرب خلاله المغردون عن دعم القضية الفلسطينية، مأكدين أن استقرار المنطقة خط أحمر، وواثقين في عظمة الجيش المصري.
مجدي عبد الغني ينفعل على الهواء تضامناً مع القضية الفلسطينية
انفعل مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، على الهواء أثناء تقديم برنامجه الرياضي عبر أحد الفضائيات.
وأعرب عن استياءه من الأوضاع في غزة، متضامناً مع القضية الفلسطينية، وأكد على دور مصر الكبير.
ليفربول ينشر زيارة محمد صلاح للاجئين ضمن مبادرة مؤسسة النادي الخيرية
شارك نادي ليفربول، عبر حسابه “فيس بوك”، صورا للنجم المصري محمد صلاح، ضمن زيارته لمجموعة من اللاجئين.
وكانت الزيارة ضمن مبادرات مؤسسة ليفربول الخيرية.