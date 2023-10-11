موجز السوشيال| هاشتاج الجيش المصري جاهز وقادر يتصدر «إكس».. ومجدي عبد الغني ينفعل على الهواء دعما لفلسطين

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تصدر هاشتاج الجيش المصري قادر وجاهز، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعرب خلاله المغردون عن دعم القضية الفلسطينية، مأكدين أن استقرار المنطقة خط أحمر، وواثقين في عظمة الجيش المصري.

انفعل مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، على الهواء أثناء تقديم برنامجه الرياضي عبر أحد الفضائيات.

وأعرب عن استياءه من الأوضاع في غزة، متضامناً مع القضية الفلسطينية، وأكد على دور مصر الكبير.

شارك نادي ليفربول، عبر حسابه “فيس بوك”، صورا للنجم المصري محمد صلاح، ضمن زيارته لمجموعة من اللاجئين.

وكانت الزيارة ضمن مبادرات مؤسسة ليفربول الخيرية.