عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| هاشتاج الجيش المصري جاهز وقادر يتصدر «إكس».. ومجدي عبد الغني ينفعل على الهواء دعما لفلسطين

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

تصدر هاشتاج الجيش المصري قادر وجاهز، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعرب خلاله المغردون عن دعم القضية الفلسطينية، مأكدين أن استقرار المنطقة خط أحمر، وواثقين في عظمة الجيش المصري.

 

 

مجدي عبد الغني ينفعل على الهواء تضامناً مع القضية الفلسطينية

انفعل مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، على الهواء أثناء تقديم برنامجه الرياضي عبر أحد الفضائيات.

وأعرب عن استياءه من الأوضاع في غزة، متضامناً مع القضية الفلسطينية، وأكد على دور مصر الكبير. 

 

 

ليفربول ينشر زيارة محمد صلاح للاجئين ضمن مبادرة مؤسسة النادي الخيرية

شارك نادي ليفربول، عبر حسابه “فيس بوك”، صورا للنجم المصري محمد صلاح، ضمن زيارته لمجموعة من اللاجئين.

وكانت الزيارة ضمن مبادرات مؤسسة ليفربول الخيرية.

أبرز العناوين القضية الفلسطينية المصري محمد صلاح مجدي عبد الغني موجز السوشيال محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

حل واحد فقط.. بيان عاجل من روسيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ترشيحاتنا

فلسطين.. حماس: ملف تبادل الأسرى مغلق من جانبنا

قبل ساعات من زيارة نظيره الأمريكي.. وزير الخارجية البريطاني يصل لإسرائيل

الاحتلال يأمر بقطع الكهرباء عن سجون تضم أسرى فلسطينيين

رويترز: مصر تناقش مع واشنطن إيصال المساعدات إلى غزة

خلال لقاء السيسي.. "دانيلي" الإيطالية تعلن توسع استثماراتها بسبب المزايا الاقتصادية في مصر

طوفان الأقصى.. صواريخ المقاومة الفلسطينية تسقط داخل المستوطنات الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتى هنظبط الساعة| موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. وفوائده

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ