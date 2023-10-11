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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن عيد: المريخ جاهز ونثق في اللاعبين لتحقيق حلم الدوري الممتاز

صدى البلد

أنهى فريق المريخ البورسعيدى  تحضيراته إستعداداً لإنطلاق دورى القسم الثانى " ب " و الذى يفتتحه بمواجهة النصر القاهرى على ملعب عادل جلال ببورسعيد .

أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ البورسعيدى أن تحضيرات الفريق الكروى الأول خلال هذا الإسبوع أخذت الطابع الحماسى و ساد التركيز أجواء التدريبات و التحضيرات الفنية قبل المواجهة الإفتتاحية للدورى .

أضاف أيمن عيد الجهاز الفنى بقيادة محمد ياسين ركز على بعض الأمور التكتيكية فى أداء الفريق و التى نفذها لاعبو المريخ بأسلوب رائع خلال المواجهات الودية بفترة الإعداد للموسم الجديد .

تابع أيمن عيد حرص الجهاز الفنى على رفع معنويات اللاعبين و تحفيزهم خلال عدة جلسات حثهم على تحقيق بداية جيدة من أجل التواجد على قمة المجموعة منذ أول أسبوع مشيراً إلى أن إدارة المريخ و الجهاز الفنى يثقون فى اللاعبين و قدراتهم على تحقيق أهداف هذا الموسم و هو التواجد على القمة و التأهل لدورة ترقى الدورى الممتاز .

أشار أيمن عيد إلى أن إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر قد تابعت الحالة الصحية لمهاجم الفريق محمد جلال و الذى أجرى جراحة الرباط الصليبى وتم توفير كافة احتياجه و مستحقاته من أجل التركيز على البرنامج التأهيلى والعودة لصفوف الفريق كما تمسكت إدارة المريخ بقيد اللاعب فى قائمة الفريق كنوع من الدعم و التحفيز للاعب فى محنة الإصابة.

ولفت أيمن عيد إلى أن قائمة الفريق أمام النصر مكتملة ولا يغيب عنها إلا اللاعب سيف عزت بسبب تعرضه لكدمة خفيفة فى كاحل القدم.

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