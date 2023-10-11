بيطري الوادي الجديد: المرور علي المجازر للاطمئنان علي سير العمل

أكد الدكتور عصام الكومى، مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد، أنه تم المرور على مجازر مركز الداخلة من جانب اطباء الإدارة البيطرية بالداخلة برئاسة الدكتور عمر محمود عبدالغني، للإطمئنان على سير العمل بالمجازر وخاصة مجزر قرية الراشدة، مشيرا إلى فحص نحو ٩ رؤوس عجول بقرى تم ذبحها بالمجزر والاطمئنان على صلاحية اللحوم.

في سياق متصل، أكد الكومى، على استمرار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، حيث تواصل الفرق البيطرية تحصين الأغنام والماعز من خلال الامصال التي تم توفيرها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بجانب تنظيم ندوات إرشادية للمواطنين ومربي الثروة الحيوانية والتعريف بمرض طاعون المجترات الصغيرة وخطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصينات الوقائية.