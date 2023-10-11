وزير خارجية إيطاليا: اهتمام كبير من الشركات الإيطالية للاستثمار في مصر

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه تم التطرق للحديث عن الصناعة والزراعة والهجرة الشرعية في اللقاء مع وزير الخارجية المصري.

وقال أنطونيو تاياني ، في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري:" نحن في حاجة للأيدي العاملة المؤهلة وندرس كافة سبل التعاون مع مصر من أجل تأهيل العمال في مجال الصناعة والزراعة كي يمكنهم المجيء للعمل في إيطاليا".

وأضاف أنطونيو تاياني : " هناك العديد من المبادرات التي ندرسها بالاتفاق مع السلطات المصرية للوصول إلى الأهداف المشتركة ، ونعمل على كافة المبادرات الثقافية المشتركة التي يمكن القيام بها ".

وتابع انطونيو تاياني :" اهتمام كبير من الشركات الإيطالية للاستثمار في مصر ، وهناك تعاون ثنائي بين البلدين".

واكمل انطونيو تاياني:" نتعاون مع مصر للوصول إلى كافة ملابسات قضية ريجيني وغيطاليا حريصة على التعاون مع مصر ".