وزير الخارجية: يجب إعفاء الشعب الفلسطيني من الأضرار العسكرية في غزة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يوجد تطور واضح في الأحداث بشكل سريع، وتوجد حالة من التصعيد في الأعمال العسكرية داخل فلسطين، فضلا عن التأثير البالغ على المدنيين في قطاع غزة، مع الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون في الوقت الراهن من انعدام وجود الخدمات الأساسية، وقصف مستمر، واستهداف لمواقع مدنية وأحياء سكنية.

وزير الخارجية يتحدث عن الأزمة الفلسطينية

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي نُقل من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن هذا لم يجعل هناك تهاون في استمرار تكثيف التواصل مع الطرفين وكذلك مع الشركاء في المجتمع الدولي والدول الأوروبية والأمم المتحدة، من أجل التأكيد على أهمية احتواء الأزمة، ومراعاة الأضرار الإنسانية الواقعة على المدنيين من هذه الأزمة.

وتابع وزير الخارجية، أن مصر مستمرة في جهودها، وكلما كانت أصوات المجتمع الدولي متوافقة على السير لتحقيق هذا الانفراج يكون له واقعه، ونأمل أن يأتي بأثر في تهدئة الأمور، لافتا إلى أن الجامعة العربية حينما تجتمع تأتي من أجل إبداء موقف عربي موحد داعم للقضية الفلسطينية، ولكن مؤكد على ضرورة التعامل مع القضية الإنسانية المرتبطة بالمدنيين في غزة بالشكل المتسق مع القوانين الدولية.

وشدد على ضرورة المطالبة باستعادة المجال لتحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتين، وهذا هدف مستقر، ولكن في الوقت الراهن، التركيز يجب أن ينصب على الوضع الحالي، وإعفاء الشعب الفلسطيني في غزة من الأضرار اللاحقة به نظرًا لهذه الأعمال العسكرية.