وزير الخارجية: مصر تحرص على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات لغزة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الصراع الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يؤهل إلى زيادة أعداد الهجرة غير الشرعية واللجوء للخروج خارج نطاق الخطر لأماكن آمنة .

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي :" هناك حصار على قطاع غزة والمنافذ الإسرائيلية مغلقة أمام أهل غزة ".

وأضاف سامح شكري:" مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية ممثلة في أغذية ومواد طبية وسوف تستمر في تقديم كل الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين".

وتابع سامح شكري:" عدم الاستقرار وتوسيع رقعة الصراع يشجع إلى مزيد من الهجرة واللجوء إلى مناطق آمنة ".

وأكمل سامح شكري:" مصر قامت بدورها على مدى السنوات الماضية بمنع خروج للهجرة غير الشرعية من أراضيها ومستمرة في هذا المبدأ، وتحدثت مع وزير الخارجية الإيطالي وهو يقدر ما تتحمله مصر من أعباء وتحدثنا حول أهمية نظرة الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم لمصر حتى تستطيع الاستمرار في هذه السياسة ".