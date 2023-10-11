مسئول إسرائيلي: مقتل 14 أمريكيا في قصف المقاومة الفلسطينية

نقلت وكالة رويترز الإخبارية ، اليوم الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي مقتل 14 أميركيا في هجوم المقاومة الفلسطينية.

و قالت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء، إن 17 بريطانيا على الأقل بين قتيل ومفقود بعد هجوم المقاومة الفلسطينية.

وأكد مسؤول آخر لـ "رويترز"، أن 14 أمريكيا لقوا حتفهم منـذ بدء الصراع العسكري بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إن 18 من رعايا بلادها مفقودين في إسرائيل.

وأكدت إليزابيث بورن اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى الفرنسيين في إسرائيل ارتفع إلى 10.

وأعربت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن رغبتها الشديدة في تفادي التصعيد في الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وكشفت عن تطلعاتها لحل سياسي للنزاع.