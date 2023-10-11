20 صورة ترصد تفعيل مجموعات الدعم بالمدارس في ثاني أسبوع بالعام الجديد

التزمت المدارس بتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024 ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد بدء تنظيم مجموعات الدعم المدرسي في المدارس.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزيرالتربية و التعليم والتعليم الفني ، بضرورة تكثيف العمل على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للطلاب قبل بداية العام الدراسي، وإعمالًا بالقرار الوزاري رقم (28) بتاريخ2023/1/1، بشأن: تنظیم مجموعات الدعم للطلاب، وآلية تنفيذ الرقابة عليها .

وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بتوجيه جميع الإدارات التعليمية بـما يلي :

مواصلة تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة (3 : 5 قاعة بكل إدارة)، وتزويدها بكافة الإسكانيات

اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق سبل الدعاية والإعلان واختيار المعلمين المتميزين، بما يتوافق مع رغبة الطلاب

الالتزام بتنفيذ آلية الرقابة علي مجموعات الدعم المدرسي، وفقا للنماذج السابق إرسالها

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في العام الماضي تم تطبيق مجموعات الدعم المدرسي في الترم الثاني، معقبا: “ده كان متأخر جدا بصراحة".

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “هذا العام حرصنا على الإعلان عنها مبكرا لبدء تطبيقها من بدء العام الدراسي الجديد”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم بذل كل الجهود التي تؤدي لنجاح مجموعات الدعم في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني أنه سيكون هناك قنوات اتصال مع ولي الأمر لإبلاغ الأهالي بعدم حضور أبنائهم لمجموعات الدعم.

وتابع: “حرصنا على اختيار مدارس مميزة ببنية تكنولوجية مهيأة لتنظيم مجموعات الدعم المدرسي”.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في مجموعات الدعم المدرسي في العام الدراسي الجديد، بالنسبة لطلاب النقل مجموعاتهم داخل المدرسة، أما الشهادتان الإعدادية والثانوية فكل إدارة ستحدد 3 أو 4 مدارس لعقد مجموعات الدعم لتكون هذه المدارس مجهزة.

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي

مجموعات الدعم المدرسي