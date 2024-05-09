ها أنا أحقق ذاتي.. استمرار فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة بالإضافة لتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات وذلك من خلال نشر الثقافة الرياضية وتنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة واشتراكهم في كافة البطولات الرياضية بمختلف فئاتهم العمرية.

أشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لأبناء المحافظة وخاصة الاأتام وذلك في إطار خطة المحافظة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة ومشاركتهم في مختلف الأنشطة لإدخال البهجة علي قلوبهم واكتشاف الموهوبين منهم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى إستمرار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً وذلك للشباب والفتيات بدار المدينة المنورة للأيتام بالعاشر من رمضان والمنفذة تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة وإدارة التنمية الرياضية بالمديرية لتدريبهم على المهارات الأساسية في رياضات كرة القدم والكاراتية وتنس الطاولة والتمرينات البدنية ، لافتاً إلى أن التدريبات الرياضية تتم تحت اشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقاً للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية للأطفال الايتام ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.