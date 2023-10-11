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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تسكين طالبات المحافظات الحدودية بالمدن الجامعية الأزهرية بالقاهرة

المدينة الجامعبة
المدينة الجامعبة

تم اليوم الأربعاء تسكين الطالبات الحاصلات على تقدير مقبول والمنقولات بمواد (فرق نهائية - سنوات النقل)  ممن تنطبق عليهم قواعد التسكين بالمدن الجامعية لجامعة الأزهر بالقاهرة.

انطلاقًا من حرص الجامعة على  التيسير على طالبات المحافظات الحدودية والنائية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة وتوفير إقامة بالمدينة الجامعية؛ حفاظًا عليهن. 

تسكين طالبات المحافظات الحدودية بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة

وأوضح أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، تم اليوم تسكين طالبات المحافظات الحدودية والمناطق النائية في المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وقام رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على الطالبات، رافقته خلالها هبة عبد الله سليمان، مدير عام المدنية في الجامعية للطالبات، ومنال حافظ، مديرة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

حيث تفقد مطعم المدينة الجامعية وتابع توزيع وجبات الطعام على الطالبات، كما تابع المنتجات الغذائية التي يتم توزيعها على الطالبات مثل الزبادي والجبن وغير ذلك،  وقام بالتأكد من تواريخ صلاحية تلك المنتجات الغذائية.

وفي نهاية الجولة أكد رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية  حرصه على المتابعة الدائمة والمستمرة والتواصل مع ابنائه الطلاب والطالبات، موجها الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد في طلب العلم حتي تكونوا نافعين للوطن وحريصين علي رفعة شأنه دائما.

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