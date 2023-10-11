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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محدش اتكلم عنها| حلمي النمنم: السادات اتخذ خطوة قبل حرب أكتوبر مهمة للغاية

الرئيس الراحل محمد
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

كشف حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن أن الرئيس السادات كان في موقف غاية الصعوبة في ضوء الضغوطات الكبيرة من الشعب المصري حول رغبتهم في تغيير حالة اللاسلم واللا حرب التي تعيشها مصر في تلك الفترة، لافتا إلى أنه كان هناك اقتراحات من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حول إنهاء الحرب وحصول إسرائيل على سيناء. 

حلمي النمنم يتحدث عن حرب أكتوبر 

وأضاف "النمنم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل كانت ترفض السلام بعد حرب 1967، وموشيه ديان كان يوافق على حصول مصر على سيناء بدون شرم الشيخ، وأكد أن سلام بدون شرم الشيخ مرفوض، وكانت إسرائيل مهتمة بشكل كبير في الحصول على شرم الشيخ. 

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن الرئيس السادات كان في موقف عصيب أمام المثقفين في مصر، إذ أنه غير قادر على الحرب، فضلا عن أن إسرائيل ترفض السلام في تلك الفترة، ألا أن مصر نجحت في عمل السلام بعدما انتصرت في الحرب فقط لا غير. 

واستكمل، أن طرد الخبراء الروس من مصر في 1972 كانت خطوة مميزة من الرئيس السادات لم يتحدث عنها أحد بشكل كبير، حيث كان يوجد 18 ألف خبير عسكري روسي متواجدين في الجبهة، وفي حالة الفوز في حرب أكتوبر بتواجد الخبراء الروسيين كان الانتصار سيُنسب للاتحاد السوفيتي، كما أن تواجد الخبراء الروسيين يجعل الولايات المتحدة الأمريكية لها الحق في التدخل في الحرب بشكل مباشر. 

حلمي النمنم الرئيس السادات وزير الثقافة الأسبق الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة

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