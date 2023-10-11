النمنم: حرب أكتوبر أول انتصار قوي للجيش المصري منذ عهد محمد علي

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الجبهة الداخلية القوية المتماسكة ساعدت في مساندة الجيش المصري في حربها في أكتوبر، وهذا أمر هام جدا في الوقت الحالي، إذ أن الإنتاج الزراعي في مصر تضاعف خلال فترة أكتوبر، لافتا إلى أن الشعب المصري كان متماسك وقت الحرب وهو ما ساعد الدولة كثيرًا.

حلمي النمنم يتحدث عن حرب أكتوبر

وأضاف "النمنم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن خطة حرب أكتوبر تم وضعها من قبل الفريق أحمد إسماعيل علي، والفريق الشاذلي والرئيس السادات، وتم وضع الخطة وبدء التنفيذ في السادس من حرب أكتوبر، لافتا إلى أن الدفعة كانت هائلة يوم السادس من أكتوبر.

وتابع حلمي النمنم، أن انتصار أكتوبر هو أكبر وأول انتصار قوي وحاسم تحققه القوات المسلحة المصرية منذ حروب إبراهيم باشا، أي أنه منذ زمن محمد علي، "من محمد علي لحد 73 كانت الانتصارات صغيرة أو انتكاسات في الحرب، ولكن حرب أكتوبر مصر قدمت عمل عسكري عظيم بكافة المقاييس".

واستكمل أن مصر دخلت حرب أكتوبر بأسلحة قديمة تعمل منذ الخمسينات، في ضوء رفض الاتحاد السوفيتي إعطاء مصر أسلحة هجومية في هذه الفترة، فضلا عن استخدام أسلحة دفاعية، وهي العبقرية المصرية التي حولت تلك الأسلحة لأسلحة هجومية قادرة على هزيمة الجيش الذي يزعم أنه لا يُقهر.