اقتصاد الإمارات|مسابقة أسبوع أبوظبي للاستدامة العالمية للفن الرقمي تستقطب الفنانين حول العالم

أعلن أسبوع أبوظبي للاستدامة - المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة - عن إطلاق المسابقة العالمية للفن الرقمي، والتي تهدف إلى تسخير الإبداع في مجال الفنون المرئية لزيادة الوعي حول أهمية مواجهة التغير المناخي والتحفيز على تبني الحلول المستدامة.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “ وام” تدعو المسابقة، التي يتمحور موضوعها الرئيسي حول حماية الكوكب، فنانين من مختلف أنحاء العالم لتقديم أعمال فنية رقمية تتماشى مع موضوعات العمل المناخي الحيوية التي يركز عليها مؤتمر المناخ COP28، وأن تحمل في مضمونها رسائل تسلط الضوء على أهمية كوكبنا وضرورة بذل الجهود للمحافظة عليه، وأن تدعو للتصدي لأزمة التغير المناخي الملحة، فضلاً عن تسليط الضوء على الشخصيات والحلول الرائدة التي تسهم في تغيير العالم نحو الأفضل.

وتتيح مسابقة أسبوع أبوظبي للاستدامة العالمية للفن الرقمي فرصة المشاركة للجميع، حيث تشجع الفنانين الحاليين والواعدين لعرض مواهبهم وإبداء اهتمامهم بقضايا العمل المناخي والاستدامة. وسيحظى المتأهلون للتصفيات النهائية بجوائز مميزة، في حين سيتم الإعلان عن الفائز خلال النسخة الخاصة من أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تنعقد خلال مؤتمر المناخ COP28.