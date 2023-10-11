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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: إيطاليا الشريك الرابع عالمياً لمصر والأولى أوروبياً

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تايانى، تناول العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية، بقدر كبير، سواء خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو خلال المباحثات الثنائية.

وأضاف «سامح شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن هناك إرادة قوية بين الجانبين لتوسيع التعاون فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية وزيادة حجم الصادرات والشركات الإيطالية العاملة في مصر بما يعود بالنفع بالبلدين، كما أن العلاقة الثقافية العميقة التي تربط بين البلدين نظرا للحضارة بين البلدين القديمتين وأيضا الامتزاج فيما بين الشعبين عبر السنوات الماضية والأهمية التي نعلقها على التعاون في مجال التعليم.

وأعتبر  وزير الخارجية،أن إيطاليا تعد الشريك الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي، كما أنها الشريك الرابع على الصعيد العالمي، لافتاً إلى أن 20% من الصادرات المصرية توجه نحو إيطاليا، وعدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر شريك مهم بالنسبة لجهود مصر التنموية.

وأشار إلى  أنه جرى تناول قضايا متصلة بالهجرة غير الشرعية، والعمل على تناول هذه القضية من منظورها الشامل سواء فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الضرورية لمعالجة هذه القضية، وإمكانية تناول هذه القضية من منظور الهجرة الشرعية والمنظمة.
 

سامح شكري وزير الخارجية السيسي إيطاليا الاتحاد الأوروبي الشركات الإيطالية مصر

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