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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على البحر.. فيفي عبده تستعرض رشاقتها | شاهد

فيفي عبده
فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت فيفي عبده، مرتديه فستان طويل باللون الفوشيا ذا تصميم أنيق ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت فيفي عبده، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت فيفي عبده، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور فيفي عبده 

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