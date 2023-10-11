يسبب الموت .. طبيبة تحذر من نوع سمك فيليه مسمم يباع بالأسواق

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها الشخصية بموفع فيسبوك منشورا للتحذير من نوع سمكة سامة تباع بالأسواق.

وقالت زكي في منشورها “إحذر سمكة الأرنب لأن لها أشكال متعددة وتناولها يسبب تسممًا”.

وتابعت " أنصحكم بالابتعاد عن فيليه الاسماك مجهول المصدر الذي يستخرجه بعض الباعة من لحم هذه السمكة.

فان سمكة الارنب وإن اختلف شكلها الخارجي لكن اغلب الأنواع لها أسنان حادة جدا مميزة تشبه الارنب وتستطيع قطع العلب المعدنية بسهولة ، ولها زائدة جلدية في منطقة البطن تنتفخ بالهواء عند احساس السمكة بالخطر .

يعتقد البعض أن سم هذه السمكة يكمن فى كبدها وعند التخلص من الكبد تصبح السمكة صالحة للاستهلاك . لكن هذه معلومة خاطئة ومضللة ، سم السمكة يكمن في أسنانها ، وأحشاءها ، وتحت جلدها ، ونخاعها ، وأيضا لحمها..