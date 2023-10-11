بدون تكاليف .. طريقة عمل كفتة البطاطس

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات سهلة وبسيطة واقتصادية نقدم لكي اليوم طريقة عمل كفته البطاطس



المقادير

4 حبات كبيرة من البطاطس

بقدونس مفروم

بهارات (جوز الطيب وفلفل وملح وكمون)

بقسماط ناعم

2 بيض

نصف كوب دقيق

كفتة البطاطس



طريقة عمل كفتة البطاطس

في حلة كبيرة قومي بسلق البطاطس مع شوية ملح وفصين توم صحيح

بعد تمام النضج قومي بهرسها جيداً ثم ضعي التوابل والبقدونس المقطع

قومي بتقسيم الكفتة لأصابع بحجم متساوي ثم ضعيها في الدقيق حتى يغطى جوانبها

في البيض المخفوق ضعي اصابع البطاطس

قومي بوضعها بعد ذلك في البقسماط ثم تترك نصف ساعة في الفريزر

في زيت مغلي ابدأي بالتحمير

تؤكل في سندوتشات مع مخلل أو سلطة .

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