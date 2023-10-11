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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: مشروع توطين سيناء منتهي بإرادة وعظمة وجبروت الشعب الفلسطيني|فيديو

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على ترويج فكرة توطين الشعب الفلسطيني في سيناء، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لا يبحث عن سكن ولكنه يبحث عن أرضه ووطنه ويبحث عن العودة لأرضه مرة أخرى.

إبراهيم عيسى: مشروع توطين سيناء منتهي بإرادة وعظمة وجبروت الشعب الفلسطيني

 

وأكد الاعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مشروع توطين سيناء منتهي بإرادة وعظمة وجبروت الشعب الفلسطيني الذي يتحمل كل هذا العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن الشعب المصري أو النظام الشريف لا يوافق على هذا وهو أمر أقرب للجنون.

وأضاف إبراهيم عيسى، أن ترويج فكرة توطين الشعب الفلسطيني في سيناء الهدف منه أن يظهر مصر بلد مباح لبيع الأرض، وكأن مصر بلا شرف أو كرامة أو وطنية، مشددًا على أنهم من جانب آخر يصدرون رسالة بأن مصر تتخلى عن القضية وحق الشعب الفلسطيني.
 

 

إبراهيم عيسى الشعب الفلسطيني سيناء الشعب المصري مصر

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