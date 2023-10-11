احترس من هذا الدواء .. الصحة ترد على منشورات التحذير بالسوشيال ميديا|فيديو

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحذر من بعض الأدوية وكواليس حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي.



وأكد عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع في ظل النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في القطاع الصحي يتحرك أعداء الوطن في نشر الشائعات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن أحدث الشائعات التحذير من الذهاب إلى المستشفيات للعلاج، وهذا كذب، فضلا عن وضع أرقام مكذوبة لا ينبغي الالتفات إليها.



وأضاف أنه لا يمكن لأي أحد تناول الدواء إلا بعد الرجوع للطبيب المختص، مؤكدا أن المنشورات الموجودة على سوشيال ميديا للتحذير من الأدوية كلها أكاذيب وتهدد صحة كل ما يصدقها.

المستوى الذهبي



وحول حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي، أكد أن مصر حققت واحدة من أحدث نجاحاتها بالقطاع الصحي، مضيفا أن مصر نجحت في أقل من 10 سنوات بالتحول من الأكثر إصابة بفيروس سي إلى الأولى عالميًا في القضاء على الفيروس.



ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن مصر حققت نقلة نوعية منذ 2014 في القطاع الصحي بفضل دعم الرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي وجه بتسخير الإمكانيات والجهود الوطنية لدحر فيروس سي وإنهاء معاناة المصريين.

