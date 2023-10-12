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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على الخصم بالسلع الأساسية فى الأسواق المصرية.. الغرف التجارية تحدد

السلع الأساسية
السلع الأساسية

أكد الدكتورعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه بالفعل قد تم ضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة في الأسواق بنسبة ٢٥% وهناك شركات قد بدأت في طباعة سعر الحد الاقصي للتجزئة على السلعة نفسها.


وأضاف، عز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ مانشيت” المذاع على فضائية “ الدى ام سي” تقديم الإعلامى جابر القرموطي، أنه تم الدعم الكامل  من الدولة بكامل هيئتها من رئيس الوزراء ودولة رئيس الوزراء قد  قدم موافقتة الفورية أثناء الاجتماع على تعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات الإنتاج.


وتابع: تم الإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ فاليوم دخل الموانئ  المصرية ٦٠ الف طن من الفول ويأتي ورائها ١٥٠ الف طن ارز.

نسبة ٢٥ الغرف التجارية ضخ السلع الأساسية رئيس الوزراء تعليق الجمارك مستلزمات الإنتاج أرز فول

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