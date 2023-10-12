تعرف على الخصم بالسلع الأساسية فى الأسواق المصرية.. الغرف التجارية تحدد

أكد الدكتورعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه بالفعل قد تم ضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة في الأسواق بنسبة ٢٥% وهناك شركات قد بدأت في طباعة سعر الحد الاقصي للتجزئة على السلعة نفسها.



وأضاف، عز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ مانشيت” المذاع على فضائية “ الدى ام سي” تقديم الإعلامى جابر القرموطي، أنه تم الدعم الكامل من الدولة بكامل هيئتها من رئيس الوزراء ودولة رئيس الوزراء قد قدم موافقتة الفورية أثناء الاجتماع على تعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات الإنتاج.



وتابع: تم الإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ فاليوم دخل الموانئ المصرية ٦٠ الف طن من الفول ويأتي ورائها ١٥٠ الف طن ارز.