عماد الدين حسين: مصر تتأثر سلبا وإيجابا بكل ما يحدث في فلسطين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصر تعد أكبر وأهم دولة عربية، ويربطها علاقات مع فلسطين، متابعا: مصر تتأثر سلباً وإيجاباً بكل ما يحدث في فلسطين والعالم كله يتابع ما يحدث في غزة.

وأضاف “عماد الدين حسين” خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطنيين إلى مصر، متابعا: أرى أن هناك توحد في الرؤى بين الدولة وقوى المعارضة حول الاحداث الجارية في فلسطين.

وأكمل: ما يحدث بين فلسطين واسرائيل قلب المنطقة، والعالم أجمع تأثر بين عشية وضحاها، مشددا على أن ما حدث يثبت أن اسرائيل تريد إقامة وطن بديل للفلسطينين.

وفي سياق آخر، أوضح أن بعض مرشحي الرئاسة لم يكونوا مؤثرين في المشهد السياسي بشكل واضح قبل الترشح للانتخابات.