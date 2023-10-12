مصرع مسن فى انقلاب توك توك بترعة بأسوان

لقي مسن مصرعه، إثر انقلاب توك توك بترعة بقرية النزل بمركز إدفو شمال أسوان، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مسن

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد باستقبال المشرحة جثة مسن لقي مصرعه إثر انقلاب توك توك بالترعة بقرية النزل ، على الفورانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة، وتم انتشال جثة الشخص الذي لقي مصرعه إثر انقلاب توك توك بترعة وهو يدعي محمد حامد عبد الله جمعة 65 عاما، وتم إيداع جثته بالمشرحة؛ وذلك لعرضه على الطبيب الشرعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.