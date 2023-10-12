لغات البرمجة والروبوت المناسبة لتعلمها للأطفال.. تعرف عليها

في العصر الحديث ومع. جود التكنولوجيا المتقدمة، أصبحت البرمجة والروبوتات من المهارات الأساسية التي يمكن للأطفال تعلمها حيث تعتبر البرمجة والروبوتات مجالات مثيرة ومثمرة للأطفال، حيث يمكن لهم تطوير مهارات مهمة مثل التفكير المنطقي وحل المشكلات والإبداع. بالإضافة إلى ذلك، تعلم البرمجة والروبوت يمكن أن يساعد الأطفال في الاستعداد لمستقبل تكنولوجيا المعلومات المتطور ويمنحهم المؤهلات اللازمة للنجاح في سوق العمل المستقبلي.

تعلم البرمجة والروبوت للأطفال يعد فرصة ممتازة لتنمية قدراتهم العقلية والإبداعية ومهاراتهم التكنولوجية. يساعدهم على فهم كيفية عمل التكنولوجيا والتفاعل معها بطريقة فعالة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتعلم البرمجة والروبوت أن يوفر للأطفال الثقة بالنفس والشعور بالإنجاز عندما يتمكنون من إنشاء أشياء جديدة ومفيدة باستخدام المهارات التي اكتسبوها.

في البداية قالت عبير عسكر مهندسة اتصالات لعدسة صدى البلد ان التعريف البسيط للبرمجة هو كتابة مجموعة من التعليمات أو الأوامر التي يتم تنفيذها من قبل الحاسب الآلي أو الجهاز الذي يعمل بالبرمجة، موضحةان يجب تعلم البرمجة والروبوتيات للأطفال لعدة أسباب أهمها، تعزيز التفكير النقدي والمنطقي حيث يساعد تعلم البرمجة والروبوتيات على تطوير مهارات التفكير النقدي والمنطقي، حيث يحتاجون إلى تحليل المشكلات وابتكار حلول لها.

واضافت عسكر ان تعلم البرمجة والروبوت يعزيز الإبداع والابتكار حيث يمكن للبرمجة والروبوتيات أن تكون بيئة ملائمة للأطفال للتعبير عن إبداعهم وابتكار أفكار جديدة وتنفيذها في برامج وروبوتات حقيقية، بالاضافة الي تطوير مهارات التعاون والعمل الجماعي حيث يمكن للأطفال أن يتعلموا كيفية العمل معًا في فرق برمجة وبناء الروبوتات، وهذا يعزز مهاراتهم الاجتماعية والتواصل.

وتابعت هدير عسكر ان تحفيز الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يساهم في تعزيز اهتمام الأطفال بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وقد يساعدهم على اختيار مسارات مهنية في هذه المجالات في المستقبل مشيرا الي ان لغة البرمجة المناسبة للأطفال والمبتدئين تعتمد على العمر والقدرات واسهلم لغة البرمجة البلوكية حيث تسمح للأطفال بإنشاء القصص التفاعلية والألعاب والرسوم المتحركة وهي تعتمد على سحب وإسقاط الكتل البرمجية وتتيح للأطفال التعرف على المفاهيم البرمجية بطريقة مرحة وبسيطة.

واوضحت عسكر ان البرمجة البلوكية تستخدم واجهة رسومية تعتمد على تجميع الكتل البرمجية المرئية، والتي يتم ترتيبها وتوصيلها ببعضها البعض لإنشاء البرامج. هذه الكتل تمثل أوامر ووظائف محددة، وتعرض عادةً بشكل بسيط ومرئي للأطفال، اما البرمجة النصية تشمل كتابة الشفرات البرمجية باستخدام لغة برمجة معينة مثل Python أو JavaScript مما تتطلب معرفة بالقواعد والصيغ البرمجية، وتعتبر أكثر تعقيدًا من البرمجة البلوكية.

واشارت هدير عسكر الي ان يمكن للاطفال تنفيذ بعض المشاريع البسيطة لتطبيق مهاراتهم في البرمجة والروبوتيات تشمل بناء روبوت متحرك بواسطة منصة Arduino ويتحرك باستخدام المحركات والاستشعارات المناسبة، بالاضافة الي إنشاء لعبة بسيطة باستخدام محرك ألعاب مثل Scratch أو Unity لإنشاء لعبة بسيطة مثل لعبة المتاهة أو لعبة الذاكرة، ويمكن تصميم نظام تحكم بالأضواء باستخدام حساسات الحركة أو الصوت، ويمكن للأطفال استخدام المحركات والمستشعرات لإنشاء ذراع روبوتية صغيرة يمكنها التحرك والقبض على الأشياء الصغيرة.

واشارت عسكر ان قد يستغرق تعلم البرمجة وفهم مفاهيمها بعض الوقت، فمن المهم أن يتمتع الأطفال بالصبر والثبات للتغلب على التحديات، وقد يواجه الأطفال مشاكل أثناء برمجة مشاريعهم، وهنا يتعلمون كيفية تحليل المشكلة وإيجاد حلول بطرق مختلفة.

وتابعت عسكر ان الاطفال يمكنهم بناء روبوت تتبع الخطوط حيث يمكن بناء روبوت صغير يعمل على تتبع خطوط مرسومة على الأرضية باستخدام حساسات الأشعة تحت الحمراء وتحكمه بواسطة لغة البرمجة المناسبة بالاضافة الي روبوت تحكم عن بُعد حيث يتحرك وفقًا لأوامر ترسلها عن بُعد عبر وحدة تحكم، ويمكن للأطفال برمجة الروبوت لتنفيذ أوامر محددة عند استلامها ويمكن بناء الروبوتات المبرمجة و هي الروبوتات التي تحتاج إلى برمجة مسبقة لأداء مهمة محددة مثل روبوتات التصنيع الصناعي، وروبوتات تنظيف الأرضيات، وروبوتات التجميع في خطوط الإنتاج.