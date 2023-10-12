بالكاجوال.. شمس الكويتية تخطف الأنظار.. شاهد

شاركت الفنانة شمس الكويتية صوره جديدة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت شمس الكويتية باطلالة كاجوال جريئة مرتدية قميص بالون الابيض مع بنطال جينز واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.





طرحت الفنانة شمس الكويتية أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم عايزة بحر، الأسبوع الماضي علي قناتهاالرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وقررت الفنانة شمس الكويتية طرح أغنية أنا عايزة بحر، بالوقت الحالي لتتناسب مع أجواء الصيف، متمنيةً أن تنالالغنوة على إعجاب جمهورها وجميع متابعيها بمصر والوطن العربي.