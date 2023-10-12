مشاجرة على قطعة أرض تنتهى بمصرع شخص وإصابة آخر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة وإطلاق عيار نارى بدائرة المركز ووجود متوفـى ومُصاب.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول سائقين، أحدهما مُصاب برش خرطوش وتوفـى عقب وصوله للمستشفى"، وطرف ثان عاطلان أحدهما مصاب بجرح بالجبهة، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض، قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم البعض باستخدام سلاح أبيض وسلاح نارى محدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات لذات الخلافات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.