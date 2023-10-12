جدل بسبب العثور على لوحة سرقت من متحف بريطاني منذ 30 عامًا

تم العثور على لوحة فنية نادرة تم سرقتها أثناء عملية سطو على متحف في مدينة جلاسكو قبل أكثر من 30 عامًا. تم العثور على اللوحة بعد أن تم طرحها للبيع في مزاد علني من قبل بائع مطمئن. يعتقد أن اللوحة المسروقة، التي تحمل عنوان "أطفال يخوضون"، رسمها الفنان روبرت جيميل هاتشيسون في عام 1918.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تمت عملية السرقة في عام 1989، عندما تمكن اللصوص من إلغاء نظام الإنذار واقتحام متحف قلعة هاجز للطفولة في جلاسكو. قام اللصوص بسرقة مجموعة من القطع الأثرية، بما في ذلك اللوحة المسروقة التي كانت معروضة في المتحف بشكل مؤقت من مجموعة بوريل المشهورة عالميًا.

لم يتم رؤية اللوحة منذ وقت السرقة وحتى الآن، حيث تم إدراجها في سجل فقدان الفن (ALR)، وهو أكبر قاعدة بيانات في العالم للأعمال الفنية والتحف المسروقة والمفقودة. يتم استخدام ALR من قبل المتاحف ودور المزادات وشركات التأمين وشركات المحاماة والشرطة لتتبع واستعادة القطع الفنية المسروقة.

تم العثور على اللوحة بعدما تم تسجيلها في قاعدة بيانات ALR في عام 2014، حيث قامت متاحف غلاسكو بمراجعة سجلاتها واكتشفت أن اللوحة مفقودة. ظهرت اللوحة في دار مزادات في شمال يوركشاير في نوفمبر من العام الماضي، وتم سحبها من البيع بعد تحديد أنها مسروقة. تطالب العائلة المالكة بإعادة اللوحة إلى متاحف غلاسكو.

يعتقد خبراء ALR أن هناك زيادة كبيرة في عدد القطع الفنية المفقودة التي ستتم إضافتها إلى قاعدة البيانات في الأسابيع والأشهر المقبلة. يقوم المتاحف في المملكة المتحدة بمراجعة مجموعاتها بعد كشف أن 2000 قطعة من المتحف البريطاني مفقودة أو مسروقة أو تالفة. يتم تحديد القطع الفنية غير المسجلة سابقًا في المتاحف وإضافتها إلى قاعدة البيانات لتحديد هويتها واستعادتها إذا تسنى ذلك. يعتبر العثور على اللوحة المفقودة بعد هذه الفترة الطويلة إنجازًا مهمًا في مجال استعادة الأعمال الفنية المسروقة، ويعزز الأمل في أن يتم العثور على الأعمال الأخرى المفقودة.

تجدر الإشارة إلى أن معلوماتي محدودة حتى سبتمبر 2021، ولا يمكنني تقديم المعلومات الحالية بشأن هذه الحادثة بعد هذا التاريخ. قد يكون هناك تطورات أحدث في هذه القضية منذ ذلك الحين. لذا، يُنصح بالتحقق من مصادر الأخبار الموثوقة للحصول على المعلومات الأحدث حول هذه الحادثة.