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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حملة صوتك مستقبلك.. تنظيم ندوة عن دور الإعلام في تعزيز المشاركة السياسية بـ قنا

ندوة مركز إعلام قنا
ندوة مركز إعلام قنا

نظم مجمع إعلام قنا ندوة تثقيفية حول "دور الإعلام فى تعزيز المشاركة السياسية"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، والتى تحمل عنوان"صوتك مستقبلك..إنزل وشارك"لحث المواطنين بمختلف فئاتهم على المشاركة الايجابية فى الاستحقاقات الانتخابية.

أقيمت فعاليات الندوة بمجمع إعلام قنا، وحاضر فيها الدكتورة هالة نوفل، العميد السابق لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، وبحضور يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، و أدارتها إيمان سيد محمد، أخصائي إعلام بالمجمع.

 

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قالت الدكتورة هالة نوفل، العميد السابق لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، إن المشاركة السياسية واجب وطنى على كل مواطن لديه انتماء للوطن، ولابد أن يترجم هذا الحب والانتماء بالمشاركة الايجابية والفعالة، فى المواقف المختلفة، و أبرزها الاستحقاقات الانتخابية التى تدل على درجة وعى المواطنين فى أى دولة.

 

و أضافت نوفل، بأن الإعلام له دور هام فى تعزيز المشاركة السياسية بمختلف مستوياتها و أشكالها، حيث يلجأ الكثير من المواطنين للإعلام للتزود بالمعلومات اللازمة حول المشاركة السياسية والمرشحين المحتملين وكل ما يتعلق بالمشاركة السياسية، من خلال جرعات المعلومات التى تقدم بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

وأشارت العميد السابق لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا، إلى أن هناك الكثير من التحديات التى تقف فى طريق التوعية الكافية للمواطنين بأهمية الدور السياسي الذين يقومون به تجاه قضايا وطنهم وحثهم على المشاركة بفاعلية وايجابية، لابد أن نتخطاها ونيقن بأننا من الركائز الهامة فى صنع مستقبل بلادنا.

 

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن دور الإعلام من أهم الأدوار خلال المرحلة الحالية، كونه محرك رئيس للكثير من الأحداث، والباب الرئيس للمواطنين للحصول على معلوماتهم حول القضايا المختلفة، وعلى رأسها القضايا السياسية والانتخابات الرئاسية التى نحد يصددها، لافتاً إلى أن الندوة تأتى ضمن حملة" صوتك مستقبلك..إنزل وشارك" التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، وبإشراف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

 
 

ندوة إعلام قنا

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IMG-20231010-WA0043
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IMG-20231010-WA0049
IMG-20231010-WA0039
IMG-20231010-WA0039
قنا قطاع الإعلام الداخلى الهيئة العامة للاستعلامات المشاركة السياسية صوتك مستقبلك المشاركة الإيجابية مجمع إعلام قنا

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