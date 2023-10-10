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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية

اجتماع المشروعات
اجتماع المشروعات الخدمية

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا ، شملت" الشادر - السوق الحضاري" الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر " مكون محلي".

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد ابوالمجد، مدير عام ادارة الشئون القانونية بالمحافظة، و زكريا قزمان، مدير ادارة التخطيط بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، و مسئولي الشركة المنفذة لتلك المشروعات.

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وأوضح محافظ قنا، أنه يجري الآن إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا، يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلي ٢ مبني إداري، وكافتيريا، ومن المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة إلي مجمع الشوادر الجديد فور الإنتهاء من تنفيذه.

كما بحث محافظ قنا، مع الحضور الموقف التنفيذي للسوق الحضاري الذي يجري تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، والذى يضم ١٣٢ محل، بالإضافة إلي كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه سوف يتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلي السوق الجديد، للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها.

 

قنا المشروعات الخدمية الشادر السوق الحضاري برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مجمع الشوادر الجديد الأسواق العشوائية

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