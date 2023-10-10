عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب اجتيازهم الأمية بطريقة برايل..محافظ قنا يكرم عددا من ذوى الهمم البصرية

الحاصلين على شهادة
الحاصلين على شهادة محو الأمية

كرّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء ، عددا من ذوى الهمم البصرية لحصولهم علي شهادات محو الأمية بطريقة برايل وإلتحقاهم بمعهد النور للمكفوفين بعد الحصول على شهادة محو الأمية بالصف الأول الإعدادي منازل.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وياسر محي الدين السمهودى، مدير عام فرع قنا لتعليم الكبار، و أحمد حلمي أبوزيد، رئيس مجلس إدارة جمعية الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة بقنا.

 

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب تروسيكل بقنا

منتجات الجريد حرفة يهواها كبار السن لتدبير الاحتياجات

 

تضمن التكريم كل من: ناريمان محمد أبوبكر من مركز أبوتشت، وفاطمة شوقي وهبه، وشيماء شوقي وهبه من مركز قفط. 

 

و قال محافظ قنا، إنه في ظل برتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، وجمعية الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة تم فتح فصول لذوي الهمم من المكفوفين، حيث يتم تعليمهم من خلال طريقة برايل وإلحقاهم بمعهد النور بعد الحصول على شهادة محو الأمية بالصف الأول الإعدادي منازل بالاستعانة بخبراء من جمعية الفرسان.

 

وأضاف  الداودي، بأن هذا البروتوكول امتداد للبروتوكول الأول على مستوى الجمهورية، وتم تعميمه بجميع الأفرع لإتاحة الفرصة لذوي الهمم الكبار من أصحاب الإعاقة البصرية للحصول على شهادة محو الأمية، بطريقة برايل، بهدف فتح باب للأمل أمام ذوي الإعاقة البصرية الكبار والذين لم يلتحقوا بالتعليم كغيرهم من ذوي الهمم.


 

تكريم ذوى الهمم

IMG-20231010-WA0119
IMG-20231010-WA0119
IMG-20231010-WA0120
IMG-20231010-WA0120
IMG-20231010-WA0118
IMG-20231010-WA0118
IMG-20231010-WA0117
IMG-20231010-WA0117
قنا شهادة محو الأمية طريقة برايل محو الأمية معهد النور للمكفوفين ذوى الهمم البصرية قفط أبوتشت تعليم الكبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

إصابة جديدة.. شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مدة غياب نجم الفريق

زيادة مخصصات أصحاب المعاشات.. صرف زيادتين أول نوفمبر | اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

قنا تشارك بـ 15 عارضا في معرض تراثنا للمنتجات اليدوية والتراثية

محافظ قنا ينفي شائعة انهيار مدرسة فى مركز أبوتشت

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.. فيديو

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

سفارة الاحتلال في واشنطن: أعداد القتلى ارتفعت إلى ألف شخص

استقلال الصحافة تدين الإعتداءات الوحشية من قوات الإحتلال على الفلسطينيين

استشهاد اثنين من قيادة حركة حماس الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث ملفات الخدمات والخطة الاستثمارية بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدكتورة قالت لي ازاي مموتش .. ١٠ معلومات صادمة عن مرض كريم عبد العزيز

على طريقة محمد رمضان.. زينة تستعرض أسطول سيارات وتعلق: هو ده التواضع

نقل فاتن الحلو إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

فيديو

ارتفاع الذهب وتراجع الدولار ..ماذا يحدث بالأسعار ؟

تفاصيل إصابة كريم عبدالعزيز بجلطة في إنجلترا |فيديوجراف

عالم فلك لبناني تنبأ بأحداث طوفان الأقصي في رأس السنة.. ماذا قال/فيديوجراف

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ