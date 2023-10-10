عقب اجتيازهم الأمية بطريقة برايل..محافظ قنا يكرم عددا من ذوى الهمم البصرية

كرّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء ، عددا من ذوى الهمم البصرية لحصولهم علي شهادات محو الأمية بطريقة برايل وإلتحقاهم بمعهد النور للمكفوفين بعد الحصول على شهادة محو الأمية بالصف الأول الإعدادي منازل.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وياسر محي الدين السمهودى، مدير عام فرع قنا لتعليم الكبار، و أحمد حلمي أبوزيد، رئيس مجلس إدارة جمعية الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة بقنا.

تضمن التكريم كل من: ناريمان محمد أبوبكر من مركز أبوتشت، وفاطمة شوقي وهبه، وشيماء شوقي وهبه من مركز قفط.

و قال محافظ قنا، إنه في ظل برتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، وجمعية الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة تم فتح فصول لذوي الهمم من المكفوفين، حيث يتم تعليمهم من خلال طريقة برايل وإلحقاهم بمعهد النور بعد الحصول على شهادة محو الأمية بالصف الأول الإعدادي منازل بالاستعانة بخبراء من جمعية الفرسان.

وأضاف الداودي، بأن هذا البروتوكول امتداد للبروتوكول الأول على مستوى الجمهورية، وتم تعميمه بجميع الأفرع لإتاحة الفرصة لذوي الهمم الكبار من أصحاب الإعاقة البصرية للحصول على شهادة محو الأمية، بطريقة برايل، بهدف فتح باب للأمل أمام ذوي الإعاقة البصرية الكبار والذين لم يلتحقوا بالتعليم كغيرهم من ذوي الهمم.



