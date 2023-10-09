نائب محافظ قنا يبحث تيسير إجراءات إصدار رخص لأصحاب الحرف التراثية

ناقش الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، تيسير إجراءات إصدار رخص المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفيق أوضاعها طبقا لقانون 152 لسنة 2020 ، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام المحافظة، بحضور حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، و المقدم أسامه كمال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، و محمود العماري، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، وومثلي الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وأصحاب المشروعات الحرفية التى تتميز بها محافظة قنا.
و أوضح نائب محافظ قنا ، بأنه تم دعوة أصحاب المشروعات الحرفية التى تشتهر بها محافظة قنا، عصارات العسل الأسود، والفخار، والفركة، والمنتجات الخشبية وورش النجارة، والتى تنتشر في مراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى و قنا وقوص ونقادة، بهدف توعيتهم بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و معرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، ونشر الوعى وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها.
و أشار نائب محافظ قنا ، إلى أن القانون يسعى لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي إلى الإندماج في الاقتصاد الرسمى للدولة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .
و أضاف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ قنا، بأن قانون 152 لسنة 2020، أتاح الفرصة لأصحاب المشروعات القائمة، وكذلك الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، توفيق أوضاعهم واستصدار رخص مؤقتة، حتى يتسنى لهم تطوير مشروعاتهم وزيادة انتاجيتها بما يساهم في تسويق المنتجات بشكل أكبر، ومن ثم تحقيق زيادة في الدخل وتوفير فرص عمل للشباب.
و أشار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا ، إلى أهمية توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد وحجم المشروعات الفعلية المقامة بالمحافظة بهدف دعم أصحابها والتعاون معهم لفتح أسواق محلية لبيع منتجاتهم، وتذليل التحديات من خلال الجهات التنفيذية بالمحافظة.
وانتهت فعاليات الاجتماع، باستماع نائب المحافظ، إلى آراء ومقترحات أصحاب المشروعات، وطلباتهم بشأن تيسير إجراءات الترخيص، مؤكدين رغبتهم في توفيق أوضاعهم، وإصدار رخص عمل من الجهات الرسمية، حتى يتسنى لهم مزاولة الحرف الخاصة بهم تحت مظلة القانون.