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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تشارك بـ 15 عارضا في معرض تراثنا للمنتجات اليدوية والتراثية

معرض تراثنا
معرض تراثنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن المحافظة شاركت بـ ١٥ عارضاً وعارضة من أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية من أبناء محافظة قنا، بمعرض "تراثنا"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 8 إلي 14 أكتوبر الجاري.

 

جاء ذلك على هامش مشاركة قنا في المعرض  المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بالجناح الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 

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وأضاف الداودي، بأن اهتمام القيادة السياسية بتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظة قنا، ومساعدة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في تطوير منتجاتهم وتسويقها وفقا لأحدث أساليب العرض والتسويق.

 

وأشار محافظ قنا ، إلى تقديم كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ومساندة أصحابها من خلال توفير المعارض الدائمة لهم بأماكن متميزة بالمحافظة، وتسهيل حصولهم علي قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها و توفير فرص عمل مستقرة وناجحة.

 

يذكر أن "معرض تراثنا" يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بشكل دوري كل عام، ويشارك به حوالي 1000 عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية.

 

 

معرض تراثنا

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قنا تراثنا الحرف التراثية التكتلات الاقتصادية المنتجات اليدوية صندوق التنمية المحلية معرض تراثنا

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