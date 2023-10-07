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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

«قال لي مش هتروحي الفرح».. ربة منزل تطعن زوجها في نجع حمادي

خلافات زوجية
خلافات زوجية

طعنت ربة منزل، زوجها، بسلاح أبيض، في نجع حمادي شمال قنا؛ بعدما رفض ذهابها إلى حفل زفاف أحد أقاربها بالمنطقة.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة شخص بطعن من سلاح أبيض في نجع حمادي.

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وتبين أن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة؛ لرفض الزوج ذهابها إلى حفل زفاف بالمنطقة، وجرى ضبطها؛ للتحقيق معها بشأن الجريمة.

فيما دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة؛ لنقل المصاب إلى مستشفى بهجورة المؤقت بـ نجع حمادي، لتلقي الإسعافات الأولية، والعلاج الطبي اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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