إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراء قنا

أسفر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا - نجع حمادى الصحراوى الغربى، عن إصابة ٩ عمال يستقلون السيارة.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا-نجع حمادى الصحراوى الغربى، أمام قرية البطحة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تبين أن السيارة محملة بعدد من العمال، وانقلبت أمام قرية البطحة بالطريق الصحراوي، ما أدى لإصابة ٩ عمال، بإصابات متنوعة.



تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.